Veste excelentă: Suntem deja imunizați împotriva variolei maimuței RO Vaccinare posteaza precizarile dr. Cristian Apetrei despre variola maimuței: „Nu e nicio mare resetare, nicio mare vrajitorie, nici gut feeling, biocurenți sau vreo previziune de-a lui Nostradamus”. Monkeypox nu e o boala care sa ne ingrijoreze din cale-afara, in condițiile in care au fost depistate mii de cazuri in Africa in cursul ultimilor 50 de ani. Se știe ca boala n-are nici pe departe transmisibilitatea variolei sau a SARS-CoV-2 și ca este mult mai puțin patogena decat variola, se arata pe pagina Facebook a RO Vaccinare, care preia declarațiile dr. Cristian Apetrei, profesor roman in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RO Vaccinare, pagina oficiala care a dat informații despre pandemia de coronavirus și vaccinare, a postat precizarile dr. Cristian Apetrei, profesor roman in SUA, despre variola maimuței: „Nu e nicio mare resetare, nicio mare vrajitorie, nici gut feeling, biocurenți sau vreo previziune de-a lui Nostradamus”.…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…

- Un NOU focar de Ebola a fost declarat, deoarece doua persoane au murit. Sute de persoane care au fost in contact cu aceștia sunt in pericol, dupa ce virusul mortal a reaparut in Africa, noteaza The Sun. Ministerul Sanatații din Republica Democrata Congo a declarat luna aceasta un focar de infecție.…

- Impactul razboiului din Ucraina a adus Africa de Vest in pragul celei mai grave crize alimentare din ultimii zece ani, au avertizat marti 11 organizatii internationale de ajutor, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- În anii 20 ai secolului trecut, conducerea bolșevica de la Kremlin a cerut Academiei de Științe sa produca o „mașina vie de razboi”, scrie într-o postare pe Facebook, cunoscutul analist român Cristian Tudor Popescu, care ironizeaza pe seama liderului de la Kremlin,…