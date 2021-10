Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Salah are parte de un inceput de sezon foarte bun la Liverpool, iar Jurgen Klopp a explicat care sunt diferențele intre atacantul egiptean și Cristiano Ronaldo, celalalt star din Premier League. ...

- Atletico Madrid și Liverpool se intalnesc marți seara, de la ora 22:00, in direct pe Superbet, in derby-ul Grupei B din Liga Campionilor 2021/2022. Confruntarea de pe Wanda Metropolitano are aerul reeditarii optimilor de finala de anul trecut, ii aduce fața in fața pe Diego Simeone și Jurgen Klopp și…

- Meciurile din Premier League sunt disputate iarași în prezența fanilor pe stadioane. Bucuria revenirii suporterilor se lovește de ezitarea multor fotbaliști de a se vaccina, ajungându-se la o situație nedorita în campionatul englez.Campania de vaccinare a permis relaxarea restricțiilor…

- Echipa FC Liverpool a obtinut o victorie categorica in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Leeds United, in singurul meci din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei programat duminica. Atacantul egiptean Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 20 al intalnirii de…

- Liverpool a obținut prima victorie pe Anfield în noul sezon de Premier League: formația pregatita de Jurgen Klopp s-a impus sâmbata, scor 2-0, în fața echipei Burnley.Golurile au fost înscrise de Jota ('19) si Mane ('69).Se mai joaca în aceasta etapa:Aston…