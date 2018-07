Stiri pe aceeasi tema

- Saga fantastica-medievala ''Game of Thrones'' a primit joi cele mai multe nominalizari - 22 -, printre care si la categoria cel mai bun serial dramatic, pentru editia din 2018 a premiilor Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune americana, informeaza…

- Fanii celui mai urmarit și premiat serial de televiziune Game of Thrones așteapta cu nerabdare finalul poveștii. Sezonul 8 și ultimul din aceasta serie de succes se anunța a fi cel mai bun, dar și cel mai sangeros, scriu publicațiile straine.

- Bella Thorne, care a interpretat-o pe CeCe Jones din serialul "Totul pentru Dans" nu mai aratE deloc ca in vremea pe cand era vedetE Disney. Bella a devenit o o femeie in toatE firea "i se remarcE permanent prin stilul ei nonconformist.

- Postul de televiziune cu plata HBO a dat unda verde primului proiect scindat din universul 'Game of Thrones', serialul sau vedeta, o productie care il va avea pe autorul George R.R. Martin ca producator executiv si pe Jane Goldman ca scenarista, relateaza sambata EFE. Potrivit site-ului de specialitate…

- Actorii Kit Harington si Rose Leslie, care au format un cuplu in serialul „Game of Thrones”, urmeaza sa se casatoreasca pe 23 iunie in Scoția. Kit Harington si Rose Leslie s-au cunoscut in anul 2012, chiar in timpul filmarilor pentru serialul „Game of Thrones”. Ei au interpretat rolurile lui Jon Snow,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, jucatorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, va produce un serial despre fotbal pe platforma Facebook Watch, a anuntat, miercuri, blogul specializat Deadline, citat de agentia spaniola EFE. Proiectul este o drama scrisa de Liz Garcia si Josh…

- In 2010, cercetatorii ce explorau o fortareata din secolul V de pe o insula din Suedia au descoperit membrele inferioare ale unui schelet in apropierea pragului unei usi. Pentru cercetatori a fost straniu faptul ca oamenii din trecut au lasat...

- Serialul de televiziune de succes "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va primi un premiu special la editia de anul acesta a galei BAFTA TV, care va avea loc pe 22 aprilie, la Londra, potrivit bbc.com.