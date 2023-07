Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat ca amenințarea președintelui rus Vladimir Putin de a folosi arme nucleare tactice este "reala". El a facut aceasta declarație in fața unui grup de donatori din California, relateaza Reuters, potrivit Adevarului European. Președintele american a subliniat ca…

- Romania va fi reprezentata la Campionatul European de Tineret U21 de patru arbitri care for oficia in meciurile ce se joaca in Romania și Georgia.Campionatul European de Tineret U21 din Georgia și Romania are loc in perioada 21 iunie – 8 iulie. Federația Romana de Fotbal a anunțat marți ca au fost…

- Dupa o cariera prodigioasa, in decursul careia a evoluat la cluburi cu nume foarte mari, precum Ajax, Inter, Juventus, PSG, AC Milan, Barcelona, Manchester United, fotbalistul suedez cu origini bosniaco-croate Zlatan Ibrahimovic a decis, la 41 de ani, sa se retraga din activitatea de jucator, in afara…

- Real Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Manchester United, Arsenal și Juventus vor participa la un turneu in SUA, in vara. Rivale in campionatul din Spania, Real Madrid și FC Barcelona vor disputa un meci amical pe 29 iulie, la Dallas, iar partida se anunța a fi una de interes major, scrie sport.ro.

- Marți, 9 mai, in jurul orei 11:40, pe autostrada A4, in apropierea nodului Breznicki Hum, romanul in varsta de 37 de ani, la volanul unui camion, din direcția stației de taxare Breznicki Hum, a intrat pe autostrada pe sens invers, pe banda din mijloc a sensului cu trei benzi de circulație. Dupa ce a…

- Aston Villa și-a schițat planul de bataie pentru sezonul viitor. Formația din Birmingham vrea sa-i transfere pe Ferran Torres (23 de ani, Barcelona) și Dusan Vlahovic (23 de ani, Juventus). Aston Villa, locul 7 in Premier League, are ambiții mari pentru sezonul urmator. „Leii” l-au angajat pe Mateu…