- Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici si populari autori de pe Broadway, a incetat din viata duminica, la varsta de 91 de ani, a relatat New York Times, citand-l pe agentul sau, transmite Reuters. Dramaturg si scenarist, Neil Simon a imbinat umorul, drama si introspectia…

- Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, care a castigat premiul Nobel pentru Literatura in 2001, a murit la varsta de 85 de ani, in locuinta lui din Londra, potrivit informatiilor oferite de familia sa.

- Un barbat, de 45 de ani, din București, a murit inecat, la 2 Mai, intr-o zona unde nu funcționeaza serviciul de salvamar. Iar pe o plaja din Mamaia Nord, un copil de 5 ani a fost salvat in ultima clipa de la inec.

- Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tatal sau s-a stins din viata, noaptea trecuta, in urma unui infarct, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutae definitiv de o luna de zile. Cantareata se afla in vacanta, in Liban, cand a primit cumplita veste. La doar…

- Veste șoc in familia unei celebre artiste! Fiul sau a decis sa iși incheie socotelile cu viața și a fost gasit fara suflare, in propria casa. Artista se afla la o petrecere in timp ce a aflat ca fiul ei a murit. Fiul Tinei Turner, Craig Raymond Turner, s-a sinucis, la varsta de 59 de ani. Artista, in…

- Horoscopul din 25 iunie va recomanda sa va detașați de lucrurile și oamenii care v-au blamat la un moment dat sau v-au creat prejudicii de imagine! Evenimentul astral marcant al zilei de azi este cuadratura formata de planetele Venus și Jupiter. I se deschide poarta fericirii!

- Cum creștem un copil de succes? Sfaturi de la scriitorul Alexandru Placinta / Copiii vor crește personalitați puternice și vor avea succes, daca parinții le vor citi poezii și povești, înca din primul an de viața. Lectura îi ajuta pe micuți sa descopere lumea, sa distinga raul de bine…