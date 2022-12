Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2023. Polemica privind asumarea procentului de 9,4% din PIB pentru pensii in PNRR continua. Inca din primele zile de la preluarea mandatului, Marius Budai declara ca acest procent este unul inadmisibil. In același context ministrul cerea demersurile de renegociere cu CE pe marginea acestuia.…

- Ce se intampla cu pensiile de la 1 ianuarie 2023. Toți romanii trebuie sa știe ca Ministerul Finanțelor a lansat in dezbatere publica proiectul deja celebrei Ordonanțe de Urgența prin care sunt majorare veniturile, in special a persoanelor vulnerabile. Documentul prezinta detaliat toate masurile prevazute…

- Vestea momentului despre banii de pensii pentru 8 milioane de romani. Guvernul de la București a adoptat o Ordonanța de Urgența (OUG) care impune unele schimbari in dreptul sistemului de pensii private. Comisionul pe contribuții va fi eliminat. Administratorii de pensii private vor trebui sa fie mai…

- PNL, prin vocea vicepreședintelui Rareș Bogdan, face anuntul zilei despre romanii cu pensii sub 2.000 de lei. Intr-o intervenție recenta, acesta spune ca aceasta categorie are nevoie de sprijin, in condițiile crizei. In aceeași intervenție se explica ce are de gand sa faca Guvernul. Cel puțin pentru…

- Intr-un articol publicat ieri, vorbeam de noile masuri sociale sub denumirea de „Pachetul de Criza”. Prin aceste masuri se dorește ajutarea pensionarilor și a celor aflați in situații precare. Pe de alta parte, astazi aflam de noi variante de ajutoare sociale care ar duce la pensii marite pana la 5.000…

- Criza economica prin care statul roman trece a pus sub semnul intrebarii toate masurile sociale anunțate de Guvern. In ultimele luni marul discordiei din coaliție a fost procentul de majorare al pensiilor. Recent, insa, Marius Budai anunța ca majorarea se va produce, dar Nicolae Ciuca de o veste de…

- Odata cu intrarea in perioada de iarna, o parte din pensionari vor avea mari probleme. Deși nu era data ca și garantare, era așteptata o decizie din partea actualei guvernari pe aceasta tema. In cursul zilei de astazi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat un ajutor important pentru pensionarii din Romania.…

- Cat vor crește pensiile din ianuarie 2023, de fapt. Veste importanta pentru pensionarii din Romania. Pentru creșterea pensiilor autoritațile au mai multe variante. Tot ce estesigur pana acum este ca pensiile vor fi crecute, insa nu se știe cu cat. Ping pong cu pensiile romanilor. Coaliția de guvernare…