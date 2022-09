Veste de ultim moment de la pompă. Care sunt prețurile noi la benzină și motorină Este veste de ultim moment de la pompa pentru șoferi. Care sunt prețurile noi la benzina și motorina dupa ce cei mai importanți distribuitori de carburanți de pe piața autohtona, Lukoil, MOL și Rompetrol, au micșorat in ultimele 24 de ore prețurile practicate atat la benzina, cat și la motorina. Vești bune pentru șoferi. Ce […] The post Veste de ultim moment de la pompa. Care sunt prețurile noi la benzina și motorina appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

