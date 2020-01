Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 32 de ani, acuzat ca ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit sa sustraga 177.000 de lei, ar putea fi eliberat, vineri. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Novaci, insa a fost contestata de procurori. Verdictul va fi anunțat joi dimineața,…

- Contestația formulata de barbatul de 32 de ani, care ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit sa fure 177.000 de lei, impotriva masurii de arestare preventiva, a fost respinsa, joi, de magistrații Tribunalului Gorj. „Respinge cererea de repunere in termen formulata…

- Barbatul de 32 de ani, care ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit astfel sa fure 177.000 de lei, a contestat masura de arestare preventiva, dispusa, pe 19 decembrie, de magistrații Judecatoriei Novaci. Decizia definitiva va fi anunțata, joi, la Tribunalul Gorj,…

- Barbatul care ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit astfel sa fure 177.000 de lei a fost arestat preventiv, joi, de magistrații Judecatoriei Novaci. Barbatul de 32 de ani nu a contestat deocamdata decizia. „Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa…

- Un barbat de 32 de ani, din Novaci, a fost retinut, miercuri seara, pentru furt calificat si distrugere, dupa ce ar fi provocat o explozie la un bancomat din Polovragi, in luna octombrie si a sustras 177.000 de lei. Polițiștii au efectuat percheziții, dimineața, in locuințele sale din Novaci…

- Persoanele care au reușit sa arunge in aer bancomatul de la Polovragi, Gorj, ar fi reușit sa plece cu suma de 177.000 de lei. Potrivit primarului din Polovragi, Gheorghe Epure, suspecții ar fi folosit un expozibil artizanal. Se presupune ca aceștia știau foarte bine ce fac, avand in vedere ca dupa explozie…

- Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, in urma cercetarilor efectuate la fața locului s-a stabilit ca hoții au furat din bancomatul pe care l-au aruncat in aer, in comuna Polovragi, județul Gorj, suma de 177.000 de lei. Autorii nu au fost inca prinși.Citește…