Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei directive europene, se interzic mai multe obiecte de unica folosinta din plastic. Pe lista apar, de pilda, paharele, tacamurile si paiele. Iar regula se va aplica in toata tara. Administratorii plajelor si teraselor spun ca schimbarea vine la pachet cu cheltuieli mai mari. Dar vor respecta…

- Steluta Popescu de la Garda de Mediu este invitata la un interviu online, unde se va discuta despre deseuri, colectare selectiva si modul in care primariile din judet le gestioneaza Deseurile din judetul Constanta, cel putin cele din port, au tinut prima pagina a ziarelor saptamani bune, fiind atrasa…

- „In perioada 12.05 - 13.05.2021, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si cu reprezentanti ai Agentiei FRONTEX, au identificat alte 30 de containere sosite din Germania, pentru aceeasi firma de pe raza judetului…

- In ultimele saptamani, Garda de Mediu Constanta si Garda de Coasta Constanta au descoperit mai multe containere cu deseuri in Portul Constanta. Astazi, containerele cu deseuri vor fi deschise, iar cotidianul ZIUA de Constanta va prezinta in direct, pe pagina de Facebook a ziarului si pe ziuaconstanta.ro,…

- 50 containere cu gunoaie vor fi trimise inapoi in Germania, pe mare, cu aceleași nave care le-au și adus. Fac parte dintr-un lot mai mare, de 1.000 de bucați intrate in Port in doar cateva zile."Sunt neconforme din punctul de vedere al modului de selectare. Sunt deșeuri amestecate cu componente electronice,…

- 15 containere cu 300 de tone de deșeuri din Germania au fost descoperite in Portul Constanța. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud si a unui reprezentant al Agenției FRONTEX au…

- Control asupra unui container aflat in Portul Constanta Sud Agigea, incarcat din Portugalia cu deseuri inutilizabile. Marfuri declarate in fals la autoritatea vamala.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta si ai Biroului Vamal…

- Brașovul a urcat 7 locuri, in doi ani, in clasamentul eficienței impotriva poluarii, ajungand in fruntea clasamentului, arata o analiza a Observatorului Roman de Sanatate. Observatorul Roman de Sanatate a analizat activitatea autoritaților locale din cele mai mari cincisprezece orașe romanești și acțiunile…