- Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Biroul de Turism pentru Tineret (BTT), va organiza, in aceasta vara, traditionalele intreceri de la malul marii dedicate celor mai mici baschetbalisti. Ca si in editia din 2021, intrecerile se vor disputa pe terenurile in aer liber din cadrul bazei sportive…

- Potrivit Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), ca urmare a relaxarilor si a eliminarii tuturor restrictiilor, rezervarile pentru Romania au inregistrat un trend crescator. De asemenea, referitor la destinatiile externe, pentru turistii romani care se intorc din strainatate nu mai este…

- ”Intrucat numarul de solicitari este deja unul impresionant si estimam ca va creste in zilele urmatoare, ANAT solicita sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Politiei de Frontiera, prin stabilirea unui acord intre institutii, in baza caruia sa putem crea o punte eficienta de comunicare…

- Dupa mai multe negocieri in cadrul coaliției de guvernare PNL-PSD-UDMR, se pare ca s-a ajuns la o decizie in privința stoparii creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale, pe fondul actualei crize energetice, completate și de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Decizia a fost anunțata…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

- Restrictiile anti-COVID vor fi relaxate in anumite conditii, iar daca in perioada urmatoare numarul de paturi la ATI va scadea la 900, ar putea fi luata in considerare ridicarea unor masuri precum purtarea mastii in public, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, citat de Agerpres .…

- Veste uriașa pentru pensionari! Toți varstnicii trebuie sa ia la cunoștința noile vești. Fostul ministru al Muncii vine cu un anunț extrem de important pentru aceasta categorie de romani. Violeta Alexandru susține ca au intervenit o serie de modificari in dreptul talonului pentru unii dintre beneficiari.…

- ”ANAT saluta noua abordare privind accesul pe teritoriul Romaniei, ca urmare Hotararii CNSU nr. 6/31.01.2022”, arata ANAT. Incepand de marti, 1 februarie, conditiile de intrare pe teritoriul Romaniei se modifica in sensul armonizarii cu tendintele la nivel global, precum si cu recomandarile organismelor…