Camera Deputaților a votat, ieri, in calitate de for decizional, proiectul de lege de modificare a Codului Rutier care obliga polițiștii rutieri sa foloseasca radarele doar pe mașini inscripționate și in locuri semnalate cu panouri rutiere, afișate inainte cu 500-1000 de metri in localitate și 2 - 4 km in afara localitații.