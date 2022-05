Veste bună pentru români: Italia ridică restricțiile Covid! Care sunt noile reguli de intrare în țară, AFLĂ TOTUL! Vești cat se poate de bune pentru romanii care au in plan sa mearga in Italia, in vacanța sau, de ce nu, in vizita la rude, știut fiind faptul ca in aceasta țara e o comunitate importanta de romani. Și asta pentru ca acest stat european e gata sa renunțe la cerința de a prezenta […] The post Veste buna pentru romani: Italia ridica restricțiile Covid! Care sunt noile reguli de intrare in țara, AFLA TOTUL! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Metropola chineza Shanghai se indreapta spre o redeschidere treptata, dupa doua luni de blocare a activitatilor din cauza Covid-19, in timp ce oficialii de la Beijing s-au pregatit sa reduca restrictiile in anumite parti ale capitalei, spunand sambata ca epidemia este sub control, transmite Reuters.…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Calatorie in UE: Italia a eliminat obligativitatea PLF la intrarea in țara. Spania prelungește restricțiile, iar Croația le ridica Formularul digital Passenger Locator Form (PLF) nu mai este obligatoriu la intrarea pe teritoriul Italiei. Turiștii vor trebui in continuare sa prezinte certificatul european…

- Un numar de 1.477 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 125 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 24.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.764 teste RT-PCR (4.071…

- Italia a inceput vineri sa elimine treptat restricțiile COVID-19, punand capat starii de urgența declarate in urma cu peste doi ani. Totuși, ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a atras atenția ca pandemia nu are „un buton off”, deci nu s-a terminat.

- Italia a inceput vineri sa elimine treptat restricțiile COVID-19, punand capat starii de urgența declarate in urma cu peste doi ani. Totuși, ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a atras atenția ca pandemia nu are

- Singapore renunța la mare parte a restricțiilor anti-COVID. Maștile nu mai trebuie purtate, incepand din aprilie, in aer liber, iar grupurile mai mari se pot intalni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Japonia va ridica cvasi-starea de urgenta incepand cu saptamana viitoare, asa cum era planificat, in urma reducerii per ansamblu a cazurilor de COVID-19, a precizat miercuri prim-ministrul Fumio Kis00ida, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…