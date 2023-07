Veste bună pentru psihologii independenți! A fost promulgată legea care recunoaște vechimea în muncă Din data de 14 iulie 2023, in anumite condiții, va fi considerata vechime in munca și in specialitate perioada lucrata de psihologi in cadrul unui cabinet individual, cabinet asociat, societate civila profesionala sau in baza unui contract de munca. Ce spune legea„Perioada in care psihologul cu drept de libera practica iși exercita profesia in una dintre formele de organizare prevazute la alin. (1) și furnizeaza servicii psihologice prin desfașurarea activitaților prevazute la art. 5 constituie vechime in munca și in specialitate, cu excepția perioadei in care acesta a avut suspendata calitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

