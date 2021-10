Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje (31 de ani) și-a revenit dupa accidentare și a reluat pregatirea normala. Mijlocașul a ratat meciurile cu CSU Craiova (0-5), de etapa trecuta din Liga 1, și cu Ripensia (1-0), din Cupa Romaniei. Torje a revenit la Dinamo la inceputul lunii și a marcat singurul gol al alb-roșiilor in ultimele…

- Cluburile Universitatea Craiova , FCSB si UTA Arad au fost sanctionate, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal in urma incidentelor inregistrate in timpul partidelor din ultimele doua etape ale Ligii 1. Cea mai mare penalitate sportiva, 22.500 de lei, a primit-o clubul UTA…

- Gabriel Torje a resimțit dureri, vineri, la antrenament și a parasit ședința de pregatire, riscand sa rateze meciul din Banie, cu CSU. Andre Pinto este in urma cu pregatirea, are nevoie de doua saptamani ca sa fie in forma CSU Craiova – Dinamo se joaca luni, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT și…

- Sambata, 25 septembrie, de la ora 21.00, meciul zilei din Liga 1 va fi cel dintre FCSB și Academica Clinceni. Comentariul va fi asigurat de vedeta Prima TV, Florin Calinescu alaturi de Bogdan Cosmescu. Cele doua echipe se intalnesc in etapa a zecea a Ligii 1, dupa ce FCSB vine dupa doua victorii importante,…

- Dario Bonetti, omul care blocheaza numirea unui nou antrenor principal la Dinamo, a aflat ca are COVID-19, acesta fiind și motivul pentru care inca n-a semnat rezilierea contractului cu roș-albii. Dinamo – FC Botoșani se joaca astazi, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a susținut vineri conferința de presa premergatoare derbiului cu CFR Cluj. Disputa din Gruia, contra campioanei, este programata luni, de la ora 21.00 și conteaza pentru etapa 9 din Liga 1. „Reghe“ a declarat ca se așteapta la un meci…

- FCSB se pregatește pentru derby-ul cu Dinamo, iar antrenorul Edi Iordanescu primește și vești bune. FCSB – Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport. Dupa ce i-a pierdut pe Florinel Coman, Florin…