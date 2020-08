Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anunțat in cursul zilei de ieri despre lupta pe care aceasta o duce cu adeversarii politici pentru a le putea oferi familiilor in care exista copii cu hanicap, un ajutor financiar in valoare de 1000 ron. Aceasta il acuza pe Nicușor Dan de nepasare fața de familiile lovite de soarta,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca au fost testați 2000 de bucureșteni și doar 3 dintre aceștia au avut test pozitiv. Firea arata ca va fi crescuta capacitatea de testare in Capitala, asta pentru ca mulți oameni doresc sa plece in concedii și au nevoie de documente.Citește și: DOCUMENT…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Pro Romania il dorește pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, impotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan. Anunțul a fost facut la Digi24 de senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu il vede pe Ponta drept un candidat bun, dar deocamdata o susține pe Gabriela…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a facut, luni seara, la Romania TV, o dezvaluire care rastoarna toate calculele. Edilul a anunțat ca doar cateva persoane din miile care au fost testate in București, in urma unei acțiuni de testare pe care Primaria Capitalei a organizat-o, au fost pozitive…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Gabriela Firea și-a reafirmat dorinta de a se implica pentru finalizarea Centurii Capitalei. Cu aceasta ocazie, primarul Bucureștiului a adus cateva reproșuri Guvernului."Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca viceprimarul Aurelian Badulescu a fost trimis de primarul general Gabriela Firea la conferinta de presa a lui Nicusor Dan "ca sa impinga la un scandal", adaugand ca, printr-o astfel de atitudine, social-democratii au aratat ca "nu le pasa de bucuresteni". "Indicatorii…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca a inceput distribuirea maștilor gratuite pentru persoanele cu dizabilitați și pentru seniorii bucuresteni.Citește și: Ministrul Sanatații anunța cand ar putea izbucni al doilea val de coronavirus „Am inceput distribuirea mastilor…