- ZERO cazuri noi de infectare cu coronavirus in județul Alba in ultimele 24 de ore. O persoana infectata cu coronavirus din Ocna Mureș s-a vindecat iar in izolare mai sunt in orașul nostru doar 14 persoane! Iata și comunicatul primariei: In data de 19 aprilie 2020, in prima zi de Paște, in orașul Ocna…

- Inca șase cazuri de coronavirus au fost confirmate, marți, 14 aprilie, la Ocna Mureș, potrivit primarului Silviu Vințeler. Cele șase persoane se afla deja in izolare de 12 zile, deoarece fac parte din familia barbatului din Ocna Mureș care a decedat din cauza virusului. In total, numarul persoanelor…

- O persoana din Cisteiu de Mureș, care nu a respectat regimul de izolare la domiciliu, a fost depistata și dusa in carantina la Aiud, sub paza militarizata, a anunțat astazi Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș. ”Astazi 26 martie 2020 a fost depistata o persoana din Ocna Mureș, sat Cisteiu de…

- Avem 105 persoane in izolare pe raza orașului Ocna Mureș. Pana la ora 20.30 pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 7 decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Este vorba de persoane in varsta cu afecțiuni medicale multiple. In cursul zilei de ieri, 22.03.2020 la Spitalul Municipal din…

- 82 de persoane care au venit din Italia in ultimele zile se afla in izolare, in judetul Maramures. In prezent nu exista nicio persoana in carantina. “Pentru buna informare a opiniei publice, va comunicam ca, la aceasta ora, in judetul Maramures sunt 82 de persoane in izolare si nicio persoana in carantina.…