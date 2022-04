Veste bună de la CFR Călători privind biletele „ Help Ukraine” Perioada de gratuitate pentru biletele „Help Ukraine” a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la finalul lunii mai, informeaza sambata intr-un comunicat CFR Calatori. Persoanele refugiate din Ucraina calatoresc gratuit pe teritoriul Romaniei cu CFR Calatori. Biletul va fi emis numai pentru calatorii cu cetatenie ucraineana sau alta nationalitate, dar cu resedinta in Ucraina, se mentioneaza in comunicat. In luna martie, la inceput, Guvernul a decis acordarea de facilitați pentru refugiații ucraineni prin biletele „Help Ukraine” Guvernul va discuta, in sedinta de astazi(n.r.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

