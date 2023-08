Stiri pe aceeasi tema

- Numit interimar la Inspecția Muncii in luna iulie, Mihai Nicolae Uca, a demarat o campanie naționala desfașurata de instituția pe care o conduce in perioada 1-18.08.2023 ce a vizat acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 647.000 de lei, in cadrul campaniei nationale de control pentru verificarea respectarii prevederilor legislatiei muncii in centrele de asistenta sociala, desfasurate in perioada 1-18 august 2023, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- Șeful interimar al Inspecției Muncii, Mihai Nicolae Uca, a declanșat o campanie naționala de control pentru verificarea legalitații la centrele de asistența sociala. Numit interimar la Inspecția Muncii in luna iulie, Mihai Nicolae Uca, a demarat o campanie naționala desfașurata de instituția pe care…

- Inspectorul general de stat adjunct Mihai Nicolae Uca din cadrul Inspectiei Muncii a emis o Decizie prin care a stabilit componenta comisiei de cercetare a evenimentului de pe raza localitatii Crevedia, conform unui comunicat al institutiei. ‘In urma evenimentului din data de 26.08.2023, de pe raza…

- Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor de catre angajatorii…

- ■ reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca au facut parte din echipa care a verificat activitatea celor 69 centre sociale care funcționeaza in județ ■ pentru incalcarea legislației in domeniul relațiilor de munca și in domeniul sanatații in munca au fost aplicate 44 sancțiuni contravenționale,…

- A cincea zi de controale in centrele de batrani, copii, bolnavi și oameni fara adapost din Timiș a fost și prima in care nu s-au gasit „deficiențe majore”. Cum nu au mai avut ce inchideri sa raporteze, reprezentanții prefecturii vorbesc despre amenzi și avertismente.

- Douasprezece centre rezidențiale au fost verificate in județ, ieri, in prima zi a controalelor demarate de Prefectura Cluj. In județ sunt 87 de centre rezidențiale de varstnici, adulți cu dizabilitați și copii.