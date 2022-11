Verificare utilă înaintea Naționalelor In perioada 19 -27 noiembrie, Bacaul va gazdui Campionatele Naționale de gimnastica rezervate juniorilor. In acest weekend sunt programate intrecerile masculine, pentru ca la finalul saptamanii viitoare sa se deruleze etapa finala a junioarelor I, II și III. In acest context, Cupa Vrancei, desfașurata recent, la Focșani și care a reunit gimnaste de la Petrolul […] Articolul Verificare utila inaintea Naționalelor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

