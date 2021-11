Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești va incheia un acord-cadru pentru o perioada de patru luni pentru achiziția antiviralului Favipiravir, cunoscut drept unul dintre medicamentele utilizate in tratamentul impotriva SARS Cov-2. Conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice, spitalul din…

- Potrivit unui comunicat transmis de minister, pe 29 octombrie Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale a eliberat o noua autorizatie de nevoi speciale în baza careia vor mai fi puse pe piata alte 150.000 de cutii din acest medicament.…

- Consiliul Elevilor cere ca decizia privind inchiderea școlilor, in localitațile in care incidența cazurilor de Covid este de peste 6 la mie, sa fie luata de conducerea unitaților. „Nu transformați școlile in paturi de ATI”, spun elevii. „Lipsa testarii periodice din școli, neglijența fața de masurile…

- Guvernul a dat unda verde tratamentului cu Favipiravir. Medicamentul se va obține doar din spital! Ministrul Sanatații a anunțat, cu puțin timp in urma, ca tratamentul ambulatoriu cu Favipiravir a fost aprobat printr-o ordonanța de urgența, astfel ca mulți pacienți vor putea avea acces la acesta, fara…

- Ministerul Sanatații anunța ca analizeaza posibilitatea eliberarii medicamentului FAVIPIRAVIR in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor, cu prescripție medicala, conform recomandarilor specialiștilor din Comisia de specialitate de boli infecțioase. Medicamentul FAVIPIRAVIR…

- Ministerul Sanatații ia in calcul ca medicamentul Favipiravir, folosit in cazurile de infectare cu Covid, de severitate medie, sa fie eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor. Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale,…

- Vești importante pentru romanii de pretutindeni. Oficialii de la Ministerul Sanatații anunța ca Favipiravir, medicamentul pentru a trata COVID-19, ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale, doar prin intermediul unei prescripții medicale. Ce se intampla cu Favipiravir, medicamentul…

- Primul dispozitiv medical de diagnostic/detectie moleculara RT-PCR pentru SARS-nCOV-2 a fost lansat pe piata din Romania dupa ce a fost validat si certificat in Romania de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania ANMDMR. Produsul a fost deja evaluat clinic…