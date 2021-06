Derek Chauvin, fostul ofițer de poliție din Minneapolis, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd in aprilie, iși va cunoaște, vineri, 25 iunie, pedeapsa. El risca inchisoare intre 12 și 30 de ani. Baremul pedepselor in statul Minnesota prevede cel puțin 12,5 ani de inchisoare pentru ofițerul de 45 de ani, care a fost incarcerat dupa […] The post Verdict in procesul George Floyd. Ziua neagra a polițiștilor albi first appeared on Ziarul National .