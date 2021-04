Stiri pe aceeasi tema

- Juratii din procesul politistului american Derek Chauvin, acuzat ca l-a ucis pe afro-americanul George Floyd anul trecut, l-au gasit vinovat, transmit agentiile internationale de presa. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Andreea Preda)

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea…

- Fostul polițist Derek Chauvin, acuzat de uciderea lui George Floyd, a fost condamnat la , marți, dupa ce jurații au deliberat vreme de 10 ore pe parcursul a doua zile. Verdictul vine dupa mai multe saptamani de tensiuni și un proces extrem de complicat.

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Un expert în uzul de forța a declarat în timpul procesului lui Derek Chauvin, polițistul acuzat de uciderea afro-americanului George Floyd în luna mai a anului trecut, ca acțiunea ofițerului de a-l ține la pamânt a fost „justificata”, relateaza MSN.Barry Brodd,…

- Un locotenet din armata USA a fost filmat pe 5 decembrie 2020 in timp ce doi polițiști l-au scos din mașina sub amenințarea armelor, stropit cu spray paralizant, lovit la picioare și incatușat. Imaginile au aparut in spațiul public, iar guvernatorul statului american Virginia, Ralph Northam, a ordonat…

- Procesul deschis la tribunalul din Minneapolis impotriva lui Derek Chauvin, politistul din dosarul mortii afro-americanului George Floyd, intra luni intr-o noua etapa, cea a pledoariilor principale, transmit Reuters si AFP.

- In spatele unui cosciug alb acoperit cu trandafiri rosii, mii de persoane au defilat duminica la Minneapolis, SUA, in nordul Statelor Unite, pentru a cere "dreptate", cu o zi inainte de procesul politistului alb care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, noteaza AFP.