Verdict în cazul doborârii avionului cu 298 de oameni! Justiția olandeza a condamnat la inchisoare pe viata doi rusi si un ucrainean separatist pentru rolul jucat in doborarea zborului MH17 din vara anului 2014, Un judecator olandez a decis ca cei trei barbati sunt vinovati de crima, tinand cont ca toate cele 298 de persoane aflate la bordul avionului, in principal cetateni olandezi, au murit. ”Verdictul in ceea ce priveste zborul MH17 era asteptat de mult timp. Este bine ca acum s-a ajuns in acest punct. Acesta este inca un pas in cautarea adevarului si dreptatii pentru victime si pentru cei dragi lor. Dar este totodata o alta zi dificila si tulburatoare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

