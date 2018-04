Stiri pe aceeasi tema

- Saturn, considerat in astrologie Marele Invațator sau Marele Malefic, iși incepe mersul retrograd din data de 17 aprilie 2018. Atunci cand retrogradeaza, o planeta se intoarce pentru a rezolva ceea ce nu s-a rezolvat in mersul sau direct, iar in cazul lui Saturn va fi vorba de lecții pe care acesta…

- BERBEC: Evident, iti vei gasi alesul inimii in mijlocul stilului tau de viata activ. Ca Berbec, esti mereu ocupata. Intotdeauna faci ceva pentru a-ti atinge obiectivele si visele, si nu mai ai timp sa cauti relatii. Dar, in timp ce te ocupi de ce stii tu mai vine, iti vei intalni sufletul…

- Pe data de 31 martie 2018 va fi Luna Plina in semnul Balanței, eveniment astrologic cu influența pozitiva și benefica, la modul general, pentru toate zodiile. Luna Plina poate aduce incheierea unei etape, dar și culegerea roadelor și asumarea meritelor. In funcție de sectorul astral pe care Balanța…

- Planeta Mercur, considerata planeta comunicarii, iși incepe, in data de 23 martie 2018, mersul retrograd prin semnul Berbecului, iar aspectul va dura pana pe data de 15 aprilie 2018. Retrogradarea este privita astrologic ca un mers inapoi al planetei, iar din punct de vedere astronomic inseamna ca planeta…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Venus, Micul Benefic sau Planeta Iubirii, va tranzita semnul Pești incepand cu data de 11 februarie și pana pe 7 martie. Acest aspect astrologic imprima o energie pozitiva asupra zodiilor, atat pe parte sentimentala, cat și pe parte financiara. Venus este cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar…

- Luna februarie este nu doar luna iubirii pentru cei mai multi dintre nativi, ci si o luna prospera din punct de vedere financiar. Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumosi. Taurii…

- In data de 26 ianuarie 2018 planeta Marte, denumita și Planeta Razboiului, va intra in semnul Sagetatorului și il va tranzita pana pe data de 17 martie 2018, atunci cand iși va face intrarea in semnul Capricornului. Marte este planeta acțiunii, iar acest aspect va aduce dinamism și energie in sectoarele…