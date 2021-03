Stiri pe aceeasi tema

- Electrica a inregistrat, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane de lei, o creștere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Aproape 90% din profit va merge in dividende. EBITDA consolidata a atins valoarea de 953 milioane lei, fiind mai mare cu 235 milioane…

- "Grupul Electrica a obtinut, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane lei, inregistrand o crestere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Veniturile Grupului Electrica, in 2020, s-au ridicat la valoarea de 6,501 miliarde lei, reprezentand o crestere de 3,5%…

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- Cheltuielile cu personalul vor scadea anul acesta cu 35 de milioane de lei, respectiv 15%, la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, iar dupa ce aprobam bugetul vom analiza structura organizationala, sa vedem daca sunt necesare restructurari sau reasezari la anumite directii, pentru ca nu vrem sa…

- Datoria publica a Italiei a urcat la finalul anului trecut la 2.569 de miliarde de euro (3.120 de miliarde de dolari), o crestere cu 6,6% sau 159,4 miliarde de euro fata de 2019, arata datele publicate de Banca Centrala a tarii, transmit ANSA si Xinhua, conform AGERPRES. Nivelul datoriei ca procent…

- Un consorțiu internațional format din 40 de organizații din Spania, Germania, Elveția, Italia și Grecia, condus de ETRA, structura finanțata de Smartenergy, care implementeaza tehnologia Sunfire, folosind experiența tehnica a Enel Green Power in producția de hidrogen verde și, de asemenea, parteneri…

- Alstom anunta astazi finalizarea achizitiei Bombardier Transportation. Punandu-si in valoare strategia Alstom in Motion si baza financiara si operationala solida, Alstom, prin integrarea Bombardier Transportation, isi va consolida pozitia de lider pe piata in crestere a mobilitatii sustenabile, atingand…

- "Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitati regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fata de capacitatea regenerabila construita in 2019", anunta compania. Viziunea pentru 2030 prevede o capacitate regenerabila totala de circa…