Veniturile gigantului tehnologic rus Yandex au crescut cu 54% în primul trimestru, la 2 miliarde de dolari, peste aşteptările analiştilor De cand Moscova a trimis trupe in Ucraina in februarie 2022, compania numita adesea ”Google al Rusiei” s-a straduit sa echilibreze presiunile interne cu interesele investitorilor sai occidentali. Google, parte a grupului Alphabet, a incetat sa mai vanda publicitate online in Rusia in martie trecut, mentinand in acelasi timp unele servicii gratuite disponibile, ceea ce a permis Yandex sa castige cota de piata. Intre timp, holdingul sau inregistrat in Olanda intentioneaza sa cedeze proprietatea si controlul asupra majoritatii grupului Yandex. Castigurile si profiturile de baza ale Yandex au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

