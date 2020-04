Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75%, dupa ce o treime din trenuri au fost suspendate. 400 de angajați sunt in șomaj tehnic Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur…

- Romania solicita un ajutor de 130 mil. euro de la Comisia Europeana, pentru salvarea Tarom si Blue Air, grav afectate de criza COVID-19 Guvernul a demarat discutii cu Comisia Europeana pentru un ajutor de compensare a efectelor pandemiei asupra Tarom si Blue Air, care s-ar putea ridica la 130 de milioane…

- Metroul din Drumul Taberei va fi pus in funcțiune din iulie, anunțul a fost facut in aceasta seara de Lucian Bode, ministrul Transporturilor. El a dat asigurari ca si antreprenorii si-au asumat aceasta data.Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat in aceastaseara ca la sfarșitul lunii mai…

- Cand se va lua decizia la nivel european sa interzicem transportul interjudetean, intrajudetean si transportul in regim de taxi, si in urma unor consultari atat cu toate autoritatile statului roman, cat si la solicitarea industriei de transport, „este posibil sa luam si o astfel de decizie”, a declarat,…

- Guvernul a aprobat cadrul legal pentru a putea acorda compensatiile pentru perioada 2020-2021 catre toti operatorii de transport feroviar de calatori – CFR Calatori si operatori privati, a anuntat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode. ‘Proiectul reglementeaza conditiile, modalitatile…