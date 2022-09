Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 septembrie a.c, in jurul orei 21:30, o patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Statiunii Slanic Moldova, in timp ce efectua serviciul de patrulare pe DN12B, pe strada 1 Mai, a depistat in trafic, un autoturism condus de o tanara de 18 ani, din Onești care nu poseda permis de conducere…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacau au fost alaturi de elevi, parinti si profesori cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar. Astazi au fost asigurate masurile de ordine publica la cele 28 de institutii de invatamant aflate in responsabilitate…

- Un curier Glovo din Onești a povestit cum a primit o comanda de 20 de bidoane a cate 6 litri de apa și a rabufnit, incercand sa explice potențialilor clienți ca nu pot comanda mai mult decat incape in celebra cutie patrata purtata in spate de curieri. „Buna ziua dragi prieteni. Astazi aș dori sa […]…

- Reușite in serie pentru secția de atletism a CSM Onești. La Cupa Romaniei desfașurata recent, la București, gruparea oneșteana a cucerit 11 medalii, dintre care cinci de aur prin Valentin Tanase la 200 m, Alin Anton la 110 m garduri, Gabriel Bitan la lungime, Iulia Banaga la 200 m și Robert Tabacu la…

- Impreuna cu prefectul Lucian Bogdanel și consilierul județean Vasile Budaca, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, s-a deplasat in teren, in comuna Dofteana, pentru a analiza stadiul principalelor lucrari aflate in derulare: Cu finanțare de aproximativ 5,3 milioane lei prin POR…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) – Centrul Județean Bacau a efectuat plațile aferente schemelor de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectoarele bovin, suin și avicol, pentru anul 2022, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,…

- O noua proba de forța din partea atleților legitimați la CSM Onești. Cu ocazia Campionatelor Naționale de Seniori și Tineret derulate la Craiova in ultimul weekend din iunie, gruparea de pe Trotuș s-a laureat lidera incontestabila, cucerind 25 de medalii, dintre care 16 la Seniori și 9 la Tineret. Din…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancera, a mers, in teren, impreuna cu vicepreședintele CJ, Gelu Panfil și directorul SPJD, Lenuța Ardeleanu, pentru a verifica lucrarile de reabilitare la strada Viișoarei, pe DJ 114, care face legatura intre comuna Stefan cel Mare si Onesti. Lucrarile…