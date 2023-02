Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Enel S.p.A., prezidat de Michele Crisostomo, s-a reunit pentru a analiza rezultatele preliminare consolidate pentru anul 2022. “Rezultatele preliminare pentru 2022 demonstreaza rezistenta Grupului Enel, care, datorita sustenabilitatii modelului sau de afaceri integrat,…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 10,3 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde de lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- In timpul discutiilor exclusive care vor avea loc pana la sfarsitul lunii ianuarie a anului viitor, PPC va efectua un audit financiar al activelor, se arata intr-un comunicat. Odata ce auditul va fi finalizat, consiliul de administratie al PPC va decide daca va depune o oferta angajanta catre Enel,…

- IMMOFINANZ a inregistrat rezultate foarte sanatoase in primele trei trimestre ale anului 2022, in ciuda unui mediu dificil: Veniturile din chirii au atins un nivel ridicat de 216,9 milioane de euro, rezultatele gestionarii activelor s-au imbunatațit cu 3,2%, ajungand la 168,4 milioane de euro, iar FFO…

- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

