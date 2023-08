Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, de 30 de ani, stabilit in provincia siciliana Catania, a sunat la poliție sa anunțe ca a gasit-o spanzurata in casa pe iubita lui. Polițiștii cred insa ca barbatul ar fi ucis-o si, ajutat de un prieten, a inscenat sinuciderea. Sambata seara, iubitul roman al Verei Șchiopu, o tanara de 25 de…

- In ultima saptamina, in R. Moldova au fost inregistrate opt accidente rutiere cu implicarea pietonilor. In urma acestora, o persoana a decedat, iar alte șapte au fost traumatizate dupa ce au fost tamponate pe trecerile de pietoni. In acest sens, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP)…

- Doi frați moldoveni din Italia au fost arestați, dupa ce ar fi ucis un barbat de 32 de ani, care a incercat sa-i jefuiasca. Aceștia s-au pomenit in seara zilei de miercuri, 9 august 2023, cu o banda de hoți in apartamentul lor situat in orașul Mestre din regiunea Veneto a Veneției, relateaza rotalianul.com…

- In perioada 27.06-04.07.2023, Orchestra Direcției ceremonial militar a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), in frunte cu șeful direcției, locotenent-colonel Oleg Cazacu, a participat la Ediția a 44-a a Festivalului Internațional al orchestrelor militare, desfașurat in orașul Albertville (Franța).…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța terminarea urmaririi penale in cazul celor doi cetațeni ai Ucrainei, care in aprilie 2023 au introdus ilegal in Moldova peste 440.000 EUR – peste 8.7 milioane lei – urmata de trimiterea lor in judecata. Acum, cei…

- Purtatorul de cuvant al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, Anatolii Loșakov, a venit cu unele precizari, dupa vizita la MAEIE, unde a fost convocat in locul lui Oleg Vasnețov, pentru a oferi explicații pe marginea afirmațiilor șefului administrației ruse in regiunea Herson, Ucraina, care a amenințat…

- Republic of Moldova must benefit from opening of negotiations in accession process (Senate chair Ciuca). The president of the Romanian Senate, Nicolae Ciuca, said on Wednesday in Chisinau that he hopes that the Republic of Moldova will receive a decision to start the accession negotiations to the…

- In seara in care Cristiano Ronaldo a atins borna de 200 de meciuri la echipa naționala, Portugalia a obținut un succes foarte important in deplasarea din Islanda (1-0) și este cu un pas mai aproape de calificarea la Euro 2024. In aceeași seara, naționala Moldovei a reușit o revenire incredibila și a…