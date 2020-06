Veniti la mare? Uitati cum se circula la aceasta ora

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania, in urma cu puțin timp. Mișcarea telurica a avut loc la ora 14:12:55 (ora Romaniei) și s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA. Seismul a avut M 4.8 și s-a produs la adancimea de 117 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 62km E de Brasov, 95km N de Ploiesti, 97km…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 E81 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, pe raza localitatii Prislopu Mic comuna Draganu, judetul Arges a avut loc o coliziune frontala intre o autoutilitara si un autoturism.In urma impactului, doua persoane au decedat,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, sensul catre Capitala, la kilometrul 58, in apropierea comunei Lehliu, judetul Calarasi, a fost aplicata deviere a circulatiei din banda doi in banda unu, fiind instalata semnalizare…

- Un motociclist a fost grav ranit dupa ce a fost acrosat de o masina de teren si proiecat intr o autospeciala de politie.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti ndash; Brasov, la kilometrul 49 550 de metri, pe raza localitatii Barcanesti, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Constanta, pe DN 39 Constanta ndash; Vama Veche, sunt instituite mai multe restrictii de circulatie pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila, astfel: kilometrii 8 252 metri 9 332 metri Lazu ndash; Agigea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 21 Branesti, judetul Ilfov ndash; 17 Cernica, judetul Ilfov , circulatia este restrictionata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 11:30 , vantul afecteaza circulatia vehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 75 Lehliu, judetul Calarasi ndash; 105 Drajna, judetul Calarasi , vizibilitatea fiind redusa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la data de 17 martie 2020, incepand cu ora 11:30, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul Autostrada A4 ndash; Autostrada A2 ndash; DNCB.Transportul este format dintr un camion cu lungimea de 42,2 metri. Viteza…