Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE.

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, informeaza DEFENSE ROMANIA.…

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Opozantul venezuelean in exil Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, a calificat drept farsa atentatul care, potrivit presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost intreprins impotriva sa sambata la Caracas, informeaza miercuri AFP. Incriminat de Maduro, care il acuza ca este implicat in…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a cerut marti deschiderea unei anchete impartiale asupra exploziilor unor drone care s-au produs sambata la Caracas, incident despre care presedintele Nicolas Maduro spune ca a reprezentat un atentat la viata sa, relateaza AFP, preluata…

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza traducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- La doua luni dupa ce o revolta violenta a preluat conducerea Nicaraguei, dezastrul politic din tara nu pare sa aiba sfârsit, potrivit Deutsche Welle. Totul a început în data de 18 aprilie când cetatenii au început sa protesteze împotriva controversatei…