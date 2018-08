Stiri pe aceeasi tema

- Șase oameni au fost arestați in Venezuela pentru implicarea intr-o tentativa de asasinare a președintelui Nicolas Maduro , susține ministrul de Interne al Venezuelei. Ministrul Nestor Reverol susține ca oamenii faceau parte dintr-un grupul care a incarcat cele doua drone cu explozibil și le-a declanșat…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Tara petroliera a intrat intr-o severa criza economica si salariile localnicilor nu rezista in fata hiperinflatiei asteptate la 13.800% in 2018 de FMI si chiar la 200.000% - potrivit parlamentului controlat de opozitie. Circa 50 de militari înarmaţi cu puşti erau desfăşuraţi…

- Deputatii au respins cu 319 voturi un amendament la proiectului de lege privind iesirea din UE prezentat de conservatori eurofili rebeli, care prevedea o putere de interventie consolidata a Parlamentului in cazul neajungerii la un acord cu Bruxellesul inaintea Brexitului, prevazut in martie 2019. Alti…

- Deputatii voteaza, luni, fiecare amendament al Codului de procedura penala din cele 327, liderul deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, estimand ca dezbaterile se vor prelungi dupa ora 24,00, informeaza Agerpres.Pambuccian a spus ca in aceste conditii ar fi necesara o sedinta…

- Delcy Rodriguez, in varsta de 49 de ani, este o apropiata a lui Nicolas Maduro care a descris-o ca "o tanara curajoasa, o fiica de martir si o revolutionara care si-a dovedit valoarea in mii de lupte". Presedintele socialist a explicat ca aceasta remaniere prin "victoria grandioasa a poporului…

- Nicolas Maduro a fost reales in functia de presedinte al Venezuelei pentru un nou mandat de sase ani, dupa ce a obtinut 67.7% din voturile alegatorilor, a anuntat, luni, Consiliul Electoral din Venezuela, relateaza site-ul postului CNN.

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…