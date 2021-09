Stiri pe aceeasi tema

- Filmul francez "L'evenement" ("Happening"), o drama despre avoturile ilegale din anii '60, a castigat sambata Leul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de la Venetia, transmit agentiile de presa. Marele Premiu al Juriului i-a revenit regizorului italian Paolo…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Regizorul Pedro Almodovar aduce un omagiu zecilor de mii de persoane care au disparut in timpul Razboiului Civil din Spania si al dictaturii generalului Franco prin intermediul celui mai recent lungmetraj al lui, "Madres paralelas", care va deschide miercuri seara cea de-a 78-a editie a Festivalului…

- "The Hand of God", un film scris si regizat de Paolo Sorrentino, va fi lansat in cinematografele din Italia din 24 noiembrie, iar pe Netflix din 15 decembrie. Premiera mondiala va avea loc pe 2 septembrie, la cea de-a 78-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia. Paolo Sorrentino…

- Poetul, istoricul literar și publicistul Nicolae Dabija, ar fi implinit astazi, 15 iulie, varsta de 73 ani. S-a nascut la 15 iulie 1948, in satul Codreni, raionul Cimișlia. In 1972 a absolvit Facultatea de Filologie a Universitații de Stat din Moldova. In 1975 a debutat cu volumul de versuri…

- Regizorul spaniol Pedro Almodovar a anuntat joi ca cel mai recent film al lui, "Madres paralelas", in care joaca actritele Penelope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde si Aitana Sanchez Gijon, va fi lansat in cinematografele spaniole in data de 10 septembrie, relateaza EFE. Cu un scenariu scris de insusi…