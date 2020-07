Veneţia va putea fi în sfârşit protejată de inundaţii graţie proiectului MOSE MOSE, un sistem de diguri mobile create pentru a proteja orasul Venetia de inundatii, a trecut vineri cu succes, pentru prima data, printr-o procedura de testare a celor 78 de elemente care il compun, informeaza AFP. Proiectul MOSE (acronim pentru Modulo Sperimentale Elettromeccanico / Modul Experimental Electromecanic) este un sistem de inginerie complex, ce ar trebui sa asigure "impermeabilizarea" orasului italian gratie celor 78 de diguri ale sale, plasate in punctele de intrare a apei in laguna. MOSE consta dintr-o retea de cutii umplute cu apa, concepute pentru a putea fi ridicate in 30 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

- MOSE consta dintr-o retea de cutii umplute cu apa, concepute pentru a putea fi ridicate in 30 de minute, creand astfel o bariera capabila sa reziste in fata unei cresteri a nivelului apei cu trei metri peste valorile obisnuite. Venetia se confrunta cu regularitate cu fenomenul "acqua alta", o mare anormal…

