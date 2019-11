Veneţia - Şcolile se redeschid luni după inundaţiile majore din ultima săptămână Scolile se redeschid la Venetia luni dupa ce orasul a suferit trei inundatii majore intr-o saptamana, informeaza DPA. Nivelul apei va scadea in urmatoarele zile, a informat duminica municipalitatea, oferind orasului un ragaz dupa cele mai severe episoade de "aqua alta" de peste un secol. Intre timp pentru mai multe zone din Italia au fost emise avertismente de furtuni. In regiunea Emilia Romagna in jurul orasului Bologna si in Toscana, autoritatile se asteapta la noi episoade de inundatii. Ninsorile puternice au provocat haos in Tirolul de Sud duminica, insa situatia se va ameliora, potrivit prognozelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

