Stiri pe aceeasi tema

- Inundata marti seara de cea dupa cea mai inalta maree din ultimii 50 de ani,, Venetia se confrunta si cu o criza politica interna dupa ce comerciantii de pe Marele canal au criticat autoritatile ca nu a luat masuri preventive si au lansat acuzatii de coruptie,relateaza AFP.

- Orasul lagunelor se confrunta cu inundatii devastatoare ca urmare a ploilor torentiale cazute in ultimele zile, potrivit b1.ro. Autoritatile din Venetia si din localitatea invecinata Chioggia au avertizat populatia cu privire la mareea, denumita „acqua alta”, care a atins un varf de 1,87 de metri. Iar…

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Mareea, denumita „acqua alta”, a ajuns…

- Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundatii a sunat de-a lungul canalelor orasului italian, a anuntat centrul de monitorizare a fluxului. ”In prezent are loc un flux exceptional de ridicat. Toata lumea a fost mobilizata pentru situatia de urgenta”, a scris pe Twitter…

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza BBC potrivit news.ro Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri,…

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. 39; 39;La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, l-a admonestat vineri pe seful statului turc Recep Tayyip Erdogan pentru faptul de a fi amenintat sa trimita milioane de refugiati sirieni in Europa si a criticat aspru ofensiva turca in nordul Siriei, apreciind ca destabilizeaza regiunea,…

- O anexare partiala a Cisiordaniei de catre Israel ar fi "o incalcare grava a dreptului international", a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa declaratiile in acest sens ale premierului Benjamin Netanyahu, care aspira sa fie reales la scrutinul din 17 septembrie, informeaza…