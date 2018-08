Veneția. Accidente cu victime, în lagună Trei oameni au murit si opt au fost raniti usor vineri seara si sambata in doua accidente ale unor ambarcatiuni in laguna Venetia, au anuntat pompierii italieni, relateaza AFP. Chiar inainte de miezul noptii de vineri, o ambarcatiune cu patru tineri la bord care se intorceau de la o petrecere a intrat in coliziune cu o barca de pescari care stationa pe canalul San Nicolo di Lido, la intrarea in laguna. Doi pescari si-au pierdut viata in accident, ambii in varsta de 69 de ani si care locuiau in Venetia, oras care este vizitat de peste 20 de milioane de turisti pe an. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit si opt au fost raniti usor vineri seara si sambata in doua accidente ale unor ambarcatiuni in laguna Venetia, au anuntat pompierii italieni, relateaza AFP.Chiar inainte de miezul noptii de vineri, o ambarcatiune cu patru tineri la bord care se intorceau de la o petrecere…

- Doi pescari au decedat in noaptea de vineri spre sambata la intrarea in laguna Venetia in urma coliziunii cu o alta ambarcatiune ai carei ocupanti au fost raniti, a anuntat Serviciul de pompieri italian,...

- Un barbat de 30 de ani a murit, iar trei tineri au fost raniti grav, in noaptea de luni spre marti, in judetul Caras-Severin, dupa ce masina in care se aflau a lovit din plin un cap de pod pe un drum national, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Un cumplit accident rutier a avut loc joi seara, pe DN 2/E 85, in comuna Obrejița, zona Popasului Timboiești, scrie Monitorul de Vrancea. Un adolescent de 14 ani, din Slobozia…

- Doi adolescenti au murit si alti doi au fost raniti în urma unui grav accident de circulatie produs, joi seara, pe Drumul European 85, în judetul Vrancea, România. Cei patru se aflau într-o masina si îsi transmiteau live plimbarea, pe Facebook. Telefonul…

- Doi tineri au murit, alti patru sunt grav raniti, dupa un teribil accident, in Timis. Doua adolescente de 14 si 18 ani, intre victime. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, pe drumul dintre Sannicolau Mare și Nerau. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in noaptea de marti spre miercuri pe o sosea din Timis. In urma accidentului doi tineri au murit, iar patru au fost raniti. Dintre cei patru raniti, doua tinere sunt in stare grava.

- Doi tineri au murit, iar alți doi sunt in stare grava, dupa ce o mașina care transporta șase persoane a lovit parapetul și un mod, pe un drum din județul Timiș. Potrivit MEDIAFAX, cauza incidentului a fost viteza excesiva.