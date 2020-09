Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, a castigat sambata seara cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit in cadrul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul castigator, in care rolul principal este…

- Cineastul nipon Kiyoshi Kurosawa a castigat sambata seara Leul de Argint pentru cel mai bun regizor la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia cu pelicula "Wife of a Spy", informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Wife of a Spy" spune povestea…

- Vanessa Kirby, protagonista lungmetrajului "Pieces of a Woman", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Pieces of a Woman", regizat de Kornel Mundruczo,…

- Pierfrancesco Favino a fost recompensat sambata seara cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia gratie interpretarii sale din pelicula "Padrenostro", informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Padrenostro", regizat de…

- Venetia gazduieste primul festival major de film de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite. Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta de la Hollywood…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Concursul Național de Creație Literara și Arta Plastica „Lauda semințelor, celor de fața și-n veci tuturor”, parte a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, este inca o modalitate prin care Sebeșul menține in conștiința publica memoria marelui poet și filosof Lucian Blaga, personalitate marcanta…

