- Vanessa Kirby, protagonista lungmetrajului "Pieces of a Woman", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Pieces of a Woman", regizat de Kornel Mundruczo,…

- Pierfrancesco Favino a fost recompensat sambata seara cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia gratie interpretarii sale din pelicula "Padrenostro", informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Padrenostro", regizat de…

- Venetia, 12 sep /Agerpres/ - Coproductia cu participare romaneasca "Quo Vadis, Aida?", regizata de Jasmila Zbanic, a castigat trei premii in cadrul sectiunilor paralele ale Festivalului International de Film de la Venetia (2-12 septembrie), ajuns in acest an la cea de-a 77-a editie, au anuntat sambata…

- Regulile de joc nu pot fi schimbate la sfarsitul lunii august. Actiunile opozitiei sunt copilaresti. Aceasta a fost reactia presedintelui Comisiei juridice, numiri si imunitati, deputatul socialist Vasile Bolea, la declaratiile deputatului PAS Sergiu Litvinenco, care a declarat ca proiectul de lege…

- Doua comedii franțuzești și o drama islandeza, aflate pe agenda TIFF, vor fi proiectate in acest weekend pe Calea Victoriei.Trei filme prezente la ediția din acest an a TIFF, sunt proiectate la sfarșit de saptamana in București pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), sub genericul „Cinema…

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Mai mulți agricultori din raioanele Caușeni și Ștefan Voda au organizat astazi proteste pe șoseaua Chișinau-Caușeni, chiar la intrare in orașul Caușeni. Acțiunile au fost indreptate impotriva autoritați care, potrivit lor, nu intervin eficient in situația critica in…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Au retras “Pe aripile vantului”, deși servitoarea devenise prima actrița de culoare care a caștigat Oscarul Lupta antirasism din America pare fara sfarșit. Serviciul de streaming HBO Max a dat naștere la o mulțime de controverse cand a retras temporar din oferta sa filmul „Pe aripile vantului”. Asta…