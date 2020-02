Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca de marti se vor introduce in formularele inmanate la frontiera si prevederi din Codul penal privind declaratiile false. "In toate formularele, incepand de maine, vom introduce si rubrica cu prevederile din Codul penal pentru cei care fac declaratii false, isi asuma acest risc si trebuie sa stie la ce sa se astepte. In prima faza, in acest formular nu am introdus si un articol sau o rubrica, o clauza prin care sa prezentam masurile coercitive, crezand ca fiecare cetatean e responsabil si intelege. Nu am dorit sa venim cu masuri…