Ministrul de interne Marcel Vela a anuntat, miercuri, ca dupa data de 15 mai vor fi permise deplasarile fara a se tine cont de limita de municipiu sau de judet, noteaza Agerpres. „Puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea fara a tine cont de limita de municipiu sau de judet. Asadar, nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limita in zonele metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritoriala administrativa in cadrul careia sa va puteti sau sa nu va puteti deplasa”, a spus Vela, intr-o inregistrare video pe pagina sa de Facebook.