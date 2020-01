Stiri pe aceeasi tema

- PSD sustine abrogarea pensiilor speciale, in conditiile in care va fi adoptata in Parlament o varianta "fara ca sa existe riscul de a se castiga in instanta", a doua varianta fiind cea a impozitarii "drastice" a acestora, a declarat marti deputatul social-democrat Daniel Suciu. El a atras atentia asupra…

- Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, s-a intalnit cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a anunțat ca Guvernul le va plati salariile și pensiile speciale așa cum scrie in lege, iar totul va fi la zi incepand cu prima luna a anului viitor.Oprea…

- Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și președinte al PSD Maramureș a susținut o conferința de presa luni, 16 decembrie, la Palatul Parlamentului, dupa ședința Biroului Politic Permanent interimar, aratand ca au fost luate cateva decizii importante, cea mai importanta fiind cea…

- Vicepreședintele in conducerea interimara PSD Gabriel Zetea a declarat luni, 16 decembrie ca partidul pe care il reprezinta nu mai susține pensiile speciale. Intruniți in ședința de Birou Permanent National social-democrații au decis sa sustina orice propunere a oricarui partid politic pentru abrogarea…

- „In ceea ce priveste pensiile speciale, este un subiect pe care romanii il tot discuta in ultima perioada, in ultimii ani de zile si din pacate o rezolvare favorabila dorintei romanilor nu a fost luata de nimeni si cred ca este cazul ca acest subiect sa fie incheiat. PSD vrea sa spuna astazi foarte…

- Dacian Cioloș a declarat ca pensiile speciale pentru parlamentari și primari trebuie eliminate, însa menținute cele pentru militari și magistrați pâna. Liderul PLUS a precizat ca ar putea fi o discuție în Parlament sau Guvernul și-ar putea asuma raspunderea pe un astfel de proiect,…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat marti, ca liberalii vor eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca el nu susține aceasta masura."Sigur, avem aceea decizie a Curtii Constitutionale din 2010 care vorbeste in clar despre pensiile…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, reacționeaza dupa ce vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca PNL va sustine anularea pensiilor speciale, „cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor care au deja o decizie a Curtii Constitutionale”. Deputatul susține ca acest lucru ar fi o greșeala, avand in…