Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de suceveni dintr-o localitate aflata in carantina au ajuns la Cluj si Sibiu, pentru a pleca la munca in Germania. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, afirma ca sucevenii au fugit noaptea pe camp, iar autoritatile au filtre doar la drumuri. Vela anunta anchete penale, inclusiv in ceea…

- O persoana care trebuia sa plece la munca in strainatate a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus, testul fiind efectuat la un laborator privat, a anuntat vineri Prefectura Harghita, potrivit Agerpres."O persoana a efectuat un test la COVID-19 la un laborator privat, rezultatul fiindu-i…

- Ministerul Transporturilor a anuntat, vineri, ca va elabora o procedura pentru organizarea grupurilor de muncitori sezonieri care trebuie sa plece catre alte tari. Pana la publicarea procedurii in Monitorul Oficial, cursele charter programate vor fi operate, astfel incat oamenii sa poata pleca spre…

- Tarom suspenda toate zborurile interne și pe cele spre Franța și Germania, pentru 14 zile Compania de stat Tarom anunța ca suspenda toate cursele interne, incepand de miercuri, precum și zborurile catre și dinspre Franța și Germania, ca urmare interdicției impuse de autoritați. Potrivit unui anunț…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut noi declarații, la sediul MAI, despre masurile luate pentru raspandirea epidemiei de coronavirus."Art. 5: Se instituie masura izolarii la domiciliu sau carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania Art. 6: Autoritațile…

- De ultima ora! Noi restricții de circulație și noi restricții pentru romani. Restricții speciale pentru persoanele peste 65 de ani Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 24 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, la finalul ședinței de evaluare și prezentare…

- Ordonanța militara nr.2. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca persoanele carantinate care parasesc fara acordul autoritatilor locul in care au fost plasate vor fi carantinate din nou, sub paza, pentru inca o perioada de 14 zile.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, o adeverinta eliberata de catre angajator sau o declaratie pe propria…