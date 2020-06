Stiri pe aceeasi tema

- "Top trei pentru care am fost sunați: in primul rand atacurile de panica, apoi situații de depresie și situații in care anxietatea era mai crescuta. Teama de boala, teama ca ar putea sa nu mai existe locuri in spitale, teama de a nu-și pierde locul de munca, teama de a nu-și pierde calitatea vieții,…

- Deputatul USR Cornel Zainea, in calitate de președinte al Comisiei de IT, va cere inființarea unei Comisii de ancheta in Parlament pentru a investiga cheltuielile facute de Institutul de Cercetare in Informatica (ICI).Citește și: Vești bune pentru tineri. Indemnizație de șomaj pentru cei care…

- In contextul valului de proteste declansat dupa moartea afro-americanului George Floyd, mii de oameni s-au adunat duminica in capitala belgiana Bruxelles pentru a protesta impotriva rasismului si a violentei politiei. Rareș Bogdan a analizat atat protestele din capitala Belgiei, cat și pe cele din…

- Aplicație gratuita care vine in sprijinul victimelor violenței domestice Foto: Arhiva. O aplicație gratuita care vine în sprijinul victimelor violenței domestice, cu asistența și informații utile pentru persoanele aflate într-o relație abuziva sau pentru cele care vor sa ajute în…

- O analiza microbiologica a apelor reziduale poate detecta posibile epidemii . Noua tehnologie a fost conceputa pentru a cunoaste tendintele de propagare a virusului si ameliorarea pandemiilor. La cercetare au participat oameni de stiinta de la centrul tehnologic Cataluna Eurecat, de la Institutul de…

- Un grup de sociologi de la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii a realizat un raport privind efectele pandemiei de coronavirus asupra standardului de viata al populatiei. Documentul include si unele propuneri de politici sociale, unele imediate, altele pe termen mediu si lung.

- Dupa o vacanța in Cehia și in Germania, un bucureștean a ajuns sa fie internat in luna decembrie la Spitalul clinic „Victor Babeș” din București, cu simptome care astazi l-ar fi pus sigur pe lista suspecților cu COVID-19. Avea febra care nu se diminua cu niciun medicament, tuse seaca, dureri musculare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa miercuri, de la ora 12.00, la sedinta de evaluare si prezentare a masurilor de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID 19.In cadrul sedintei mai participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela,…