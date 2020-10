Marcel Vela le cere romanilor sa fie ”eroii de care țara are nevoie” in aceste momente. Totodata, el susține ca situația devine din ce in ce mia ingrijoratoare, iar romanii raman singurii” eroi” care mai pot face ceva. ”Dragi prieteni, Da, inregistram cifre ingrijoratoare, iar in tot acest timp inca incercam sa ii convingem pe unii sau pe alții de existența virusului, mai ales pe cei care cred ca din aceasta polemica puncteaza electoral. S-au format tabere și suntem blamați sau aprobați. Sunt dezbateri nesfarșite despre unii de ce cred, iar despre alții de ce nu cred. Prin cautarea unor argumente…