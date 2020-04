Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Pastelui in care indeamna oamenii sa petreaca sarbatorile in caminele proprii, urmand ca efortul de a pastra distanta sa ne permita ca anul viitor sa sarbatorim Pastele impreuna, anunța AGERPRES."Traversam,…

- Acces intre 07.00 și 17.00, cu precizare in declarație! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, precizari despre regulile de Paști: vineri și sambata, langa biserici se va distribui painea sfințita. La cateva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea cu inca 30 de zile a starii…

