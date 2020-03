Vela anunta noi masuri: Se inchid restaurantele si barurile. Se suspenda zborurile spre Spania

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au sustinut marti seara o conferința de presa. StirileTVR.ro va ofera cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus.

- Marcel Ciolacu a declarat ca decizia a fost luata pentru ca ministrii propusi "nu merita" si a reafirmat faptul ca responsabilitatea coagularii unei majoritati parlamentare ii apartine PNL-ului. "In cadrul PSD am luat o decizie politica clara ca nu vom vota guvernul Citu. Acest guvern, din…

- Decizia a fost anunțata in cadrul unei conferințe de presa, organizata la miezul nopții, la care au participat miniștrii Marcel Vela și Victor Costache, precum și Raed Arafat și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…