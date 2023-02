Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru luni, un transportor spatial rusesc avariat s-a desprins de Statia Spatiala Internationala (ISS) și se indreapta direct spre Pamant. Vehiculul cargo Progress 82 a prezentat o scurgere care a provocat o scadere a presiunii in sistemul sau de racire. Declarațiile facute de NASA.

- Un transportor spatial rusesc avariat s-a desprins de Statia Spatiala Internationala (ISS) dupa patru luni si va arde deasupra Oceanului Pacific, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un transportor spatial rusesc avariat s-a desprins de Statia Spatiala Internationala (ISS) dupa patru luni si va arde deasupra Oceanului Pacific, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agenția spațiala rusa Roscosmos a anunțat luni ca va amana lansarea navei spațiale Soiuz MS-23, care ar fi trebuit sa readuca pe Pamant trei astronauți, cel tarziu pana la inceputul lunii martie, dupa ce a fost descoperita o noua scurgere la bordul unei alte nave spațiale andocate la Stația Spațiala…

- Roscosmos a spus ca specialistii in controlul misiunii au detectat o depresurizare in sistemul de racire al navei de marfa Progress MS-21, care urmeaza sa se deaoculeze de pe ISS pe 18 februarie. Nava a fost etansata de restul statiei si motivul a fost investigat. ”Regimul de temperatura si presiunea…

- Agenția spațiala din Rusia a anunțat ca va lansa o noua misiune in spațiu pentru a aduce pe Pamant doi cosmonauți ruși și un astronaut american aflați pe Stația Spațiala Internaționala (ISS). Decizia a fost luata dupa ce nava care i-a dus in spațiu pe cei trei a avut o problema tehnica, noteaza mediafax.…

- Agenția spațiala americana NASA este pregatita sa aduca acasa capsula sa Orion. Nava spațiala, care a efectuat o calatorie de trei saptamani in jurul Lunii, vizeaza o amerizare in Oceanul Pacific, in largul Californiei, scrie BBC, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un videoclip de luni arata un flux de lava care se mișca foarte repede din vulcanul Mauna Loa din Hawaii ce și-a reinceput activitatea vulcanica de cateva zile, dupa o lunga perioada de liniște. Un videoclip realizat luni (5 decembrie) de U.S. Geological Survey a aratat fisura numarul 3 in erupție,…