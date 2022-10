Vegetațiile adeonoide (polipii nazali la copii) Dr. Carmen Daniela Minican Caruntu, medic primar ORL, Arcadia: Adenoidita reprezinta hipertrofia vegetatiilor adenoide, care sunt localizate la nivelul rinofaringelui, si este cunoscuta de parinti sub denumirea de „polipi nazali". Insa, polipii nazali sunt formatiuni pseudotumorale situate la nivelul foselor nazale sau a sinusurilor paranazale. Polipoza nazala/polipoza rinosinusala este intalnita frecvent incepand cu varsta de 15 ani, pe cand adenoidita cronica are o incidenta maxima intre 2 si 5 ani. Vegetatiile adenoide sunt formate din tesut limfoidal, au rol de protectie impotriva microorganismelor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

